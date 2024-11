Sono ritenuti responsabili di furto notebook in una scuola, coltivazione di canapa e sommersione di gommone

A Rosarno (RC), in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 20 luglio 2017 dal GIP presso il Tribunale di Palmi su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato 5 persone poiché ritenute responsabili, a vario titolo, di furto aggravato in concorso, porto e detenzione di armi comuni da sparo, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e sommersione di natante.





I nomi

Gerardo Furfaro, di anni 23, indagato del reato di furto aggravato in concorso e traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per il quale è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere;

Michele Furfaro, di anni 52, indagato del reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso col figlio Gerardo, per il quale è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere;

Michele Circosta, di anni 55, indagato del reato di cessione di arma comune da sparo, per il quale è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere;

Carmelo Gallucci, di anni 25, indagato del solo reato di furto aggravato in concorso, per il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari;

Giovanni Grasso, di anni 25, indagato del reato di concorso in porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo, esplosione di colpi d’arma da fuoco e sommersione di natante, per il quale è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere (in primo momento irreperibile si è costituito successivamente).

Furto di pc nell’Istituto di Gioia Tauro

In particolare le indagini, condotte anche mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, prendono avvio dalla denuncia di furto di ben 22 notebook, per un valore complessivo di circa 10.000 euro, sottratti al plesso scolastico “Istituto Comprensivo Paolo VI – Campanella “ di Gioia Tauro, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2016.

Di qui l’inizio di un’attenta attività di analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza e dei dati acquisiti dallo sviluppo dei tabulati telefonici dei soggetti indiziati che ha consentito, in poco tempo, di individuare il veicolo con il quale avevano commesso il furto e di giungere alla raccolta di gravi indizi colpevolezza a carico degli indagati.

Coltivazione di canapa

Le successive indagini hanno poi permesso di estendere l’attenzione investigativa su altri soggetti ritenuti vicini ai principali indiziati (Furfaro Gerardo e Gallucci Carmelo), consentendo l’acquisizione numerose fonti di prova anche a carico di altri due soggetti, Gerardo e Michele Furfaro, per i quali è stato accertato il loro pieno coinvolgimento nell’attività di produzione e coltivazione di una piantagione di sostanza stupefacente costituita da circa 3.888 piante di canapa indiana del tipo olandese nana, dell’altezza media di mt 1 in pieno stato vegetativo per un peso complessivo di kg 300 circa, coltivata in un terreno sito in contrada Carmine di Rosarno, per la quale, il 8 luglio 2016, era stato arrestato, in flagranza di reato, Giuseppe Furfaro, fratello di Michele.

Affondamento di un natante

Inoltre, l’attività d’indagine ha poi condotto gli inquirenti a far luce su altri episodi di reato, tra cui quello della cessione di un’arma comune da sparo, nello specifico una pistola cal. 9 luger, da parte del Circosta, odierno indagato, nonché a ricostruire una vicenda, sino ad allora rimasta irrisolta, relativa all’affondamento di un natante, avvenuto il 1 luglio 2016 nel tratto di mare antistante la spiaggia del Comune di S. Ferdinando, ad opera di Giovanni Grasso ed altri soggetti non ancora identificati, mediante l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco.

In quell’occasione Grasso, assieme ad altri 4 giovani, dopo essersi ubriacati, si erano messi a bordo di un natante ed avevano esploso diversi colpi d’arma da fuoco riuscendo ad affondare un gommone. Le esplosioni però furono subito segnalate ai Carabinieri che, in un intervento congiunto con la Capitaneria di Porto, riuscì a fermare a riva solo Grasso arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri correi, invece, riuscirono a darsi alla fuga senza essere identificati.

I provvedimenti

Al termine delle formalità di rito, i destinatari delle misure cautelari di custodia in carcere, sono stati condotti nella Casa Circondariale di Palmi (RC) mentre il Gallucci, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato tradotto nella propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa degli interrogatori di garanzia.