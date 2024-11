Colti in flagranza di reato dalla polizia. Entrambi sono pluripregiudicati

COSENZA - La polizia ha colto in flagrante a rubare all'interno di un'abitazione, nel rossanese, due persone. Si tratta di due pluripregiudicati, P.G., 34 anni, arrestato, e B.G., 44 anni, denunciato in stato di liberta'. I due sono stati individuati grazie ad una telefonata arrivata al 113. Il trentaquattrenne e' stato trovato in possesso di oggetti che sono stati riconosciuti come propri dal proprietario dell'abitazione. Il quarantaquattrenne era invece riuscito a darsi alla fuga a piedi, ma poco dopo e' stato intercettato e fermato. P.G. era gia' agli arresti domiciliari per altri reati ed e' stato pertanto accusato anche di evasione.