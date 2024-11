I ladri hanno scardinato la cassaforte riuscendo a portare via tutto il denaro. Avviate le indagini dei carabinieri

Ammonta ad oltre seimila euro in contanti il furto compiuto da ignoti in un bar-pasticceria di Dasa', nelle Preserre vibonesi. I ladri hanno scardinato la cassaforte riuscendo a portare via tutto il denaro. E' stato lo stesso proprietario del locale ad avvisare i carabinieri della Stazione di Arena che dopo una serie di controlli hanno poi trovato parte delle refurtiva - circa tremila euro - nella frazione Piscopio di Vibo Valentia. Le indagini proseguono per rintracciare i responsabili.