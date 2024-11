Rinvenuti nell’auto dei coniugi diversi generi alimentari sottratti da un supermercato. I due sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato

I Carabinieri della Stazione di Botricello, durante i numerosi controlli preventivi volti a contrastare i fenomeni predatori, hanno notato una macchina parcheggiata davanti ad un supermercato, già segnalata in passato da un commerciante come appartenente a persone dedite a furti. L'intuizione dei militari si è rivelata corretta poiché di lì a poco venivano fermati i proprietari del mezzo e, dopo un accurato controllo, i carabinieri accertavano che diversi generi alimentari non erano stati regolarmente pagati.



Per S.D., 39 anni, e per il marito S.F., 53 anni, entrambi residenti a Lamezia è inevitabilmente scattato l’arresto per furto aggravato. Nella mattinata di ieri il gip ha convalidato l’arresto.