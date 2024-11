Ignoti questa notte hanno rubato da uno dei due plessi del Liceo Fermi di Cosenza numerosi computer, registri elettronici ed altro materiale informatico, per un danno ammontante presumibilmente a circa 15 mila euro. Avviate le indagini

COSENZA - Brutta sorpresa questa mattina al Liceo Enrico Fermi di Cosenza. Ignoti hanno rubato da uno dei due plessi dell'istituto, quello ubicato in Via Molinella, numerosi computer e registri elettronici ed altro materiale informatico, per un danno ammontante presumibilmente a circa 15 mila euro. Sul posto una volante della Questura.

«Siamo sorpresi e amareggiati - ha detto la dirigente Michela Bilotta, contattata da LaCnews24. Stiamo procedendo ad un inventario del materiale asportato dai ladri, ma il caos non ha bloccato le attività didattiche, né impedito il regolare svolgimento delle prove invalsi previste proprio per questa mattina. Inoltre l'edificio è dotato di un sistema di allarme. Ancora non sappiamo come sia stato possibile eluderlo».

Le indagini sono appena all'inizio, il furto infatti, è stato scoperto soltanto questa mattina intorno alle 7,30.

Salvatore Bruno