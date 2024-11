E’ stato trovato in possesso della merce prelevata dall’esercizio commerciale tra cui monete, tabacchi e “Gratta & Vinci”

Trovato in possesso di merce, per un valore totale di circa 25 mila euro, risultata rubata poche ore prima in una tabaccheria di Cosenza, un giovane di 29 anni, originario di Napoli e residente nella provincia di Modena, è stato arrestato dagli uomini della Sottosezione di Lagonegro (Potenza) della Polizia stradale.

Il giovane, riporta l'Ansa, è stato fermato durante controlli della Polstrada lungo il tratto lucano dell'A2 Salerno-Reggio Calabria: nella sua automobile sono stati trovati "numerosi tagliandi di 'Gratta & Vinci', un ingente quantitativo di tabacchi e - è spiegato in comunicato diffuso dalla Questura di Potenza - una busta contenente monete di cui non riusciva a giustificare la provenienza".