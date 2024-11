Nell'appartamento non c'era nessuno al momento dello scoppio dell'incendio

Appartamento in fiamme in una palazzina popolare di Contrada Maddalena a Fuscaldo. L'incendio è divampato nella mattinata richiamando subito l'attenzione di alcuni passanti che hanno allertato il 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paola. Il rogo è stato domato prima che si propagasse ad altre abitazioni. Secondo quanto si è appreso, le fiamme si sono sviluppate dalla cucina di una casa posta al terzo piano. In quel momento la famiglia, composta da quattro persone, era assente. Salvati invece due cuccioli di cane. L'appartamento è gravemente danneggiato, per questo l'amministrazione sta cercando una sistemazione alternativa temporanea per gli occupanti dell'alloggio semidistrutto.