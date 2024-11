Un murales per omaggiare Falcone e Borsellino. È quello realizzato sulla parete del plesso scolastico di Cariglio a Fuscaldo da un giovane talento del posto Davide Zicarelli. L'opera è stata scoperta nel corso dell'evento che ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale.

«Questo progetto, - ha detto l'assessore alla Cultura di Fuscaldo Maria Luisa Santoro - nato dal desiderio di impartire norme di legalità e libertà, ha voluto investire le scuole e gli alunni, non a caso, ma perché la scuola è quella agenzia educativa preposta a valorizzare la libertà di ogni cittadino e debellare ogni forma di discriminazione. Pertanto sforziamoci di dare alla scuola il giusto valore, non abbandoniamola ma facciamo in modo di riportala a grande splendore».

«Mi piace citare un'affermazione di Barbara Floridia docente e sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione nell’attuale governo, “la scuola è l’autostrada del pensiero e soltanto se riusciamo a cambiarla e ad educare i giovani, linfa del futuro, ad abitare un nuovo mondo, potremo cambiare il modo di pensare e di agire”. La scuola è vita».

Quindi il ringraziamento anche al sindaco Giacomo Middea «per aver creduto insieme a me in questo meraviglioso progetto di legalità, che si svolgerà ogni anno con personalità che hanno perso la vita per la lotta contro le mafie nel giorno della Legalità».

Ad allietare la serata l’attore giullare Giulio Cavalli parlando dei giudici Falcone e Borsellino nel monologo “Falcone e Borsellino e le teste di … 30 anni dopo”. Oltre al primo cittadino sono intervenuti anche il Comandante della Compagnia Carabinieri di Paola Cap. Pedullà e la dirigente dell'istituto comprensivo di Fuscaldo Anna Maria De Luca.