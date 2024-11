Con ogni probabilità già la prossima settimana verrà pubblicato sul burc il protocollo d'intesa. Consegnata la relazione del gruppo di lavoro interaziendale: non ci sono più ostacoli al processo di integrazione

L’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro potrebbe non vedere il mese di maggio. Probabilmente già la prossima settimana sarà, infatti, pubblicato il protocollo d’intesa che sancisce la nascita dell’azienda unica Renato Dulbecco per incorporazione del nosocomio cittadino nel policlinico universitario. Quest’ultimo subirà solo un cambio di denominazione mentre “l’ospedale civile”, così com’è ormai da anni conosciuto, non sopravvivrà al processo di fusione.

La relazione redatta dal gruppo di lavoro interaziendale è stata difatti consegnata nelle mani dei commissari straordinari delle due aziende – Vincenzo La Regina e Francesco Procopio – e contiene effettivamente una serie di criticità nell’uniformazione delle procedure amministrative ma ritenute non ostative al punto da rendere impraticabile il processo di integrazione.

Eliminati gli ostacoli burocratici a questo punto si dovrebbe procedere speditamente verso la pubblicazione sul bollettino regionale del protocollo d’intesa producendo due effetti immediati: l’automatica decadenza dei due commissari straordinari e la nascita dell’azienda unica Renato Dulbecco.

Si ipotizza che ciò possa avvenire verso la fine della prossima settimana ma con il paracadute ormai innestato dal momento che vi è già un commissario nominato pronto a prendere in mano le redini della nuova azienda con in pancia una meticolosa pianificazione sulle azioni da intraprendere nell’immediato, circostanza che certamente spiana la strada al progetto di integrazione.