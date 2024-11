Udienza aggiornata a febbraio del prossimo anno. Ieri l'avvocatura di Stato aveva fatto sapere di essersi costituita nel giudizio per il commissario ad acta e per l'università Magna Grecia

Sarà discusso direttamente nel merito il ricorso proposto dalla Cisl Medici e da un gruppo di dipendenti dell'ex ospedale Pugliese di Catanzaro proposto al Tar per ottenere l'annullamento del dca licenziato nel marzo scorso dal commissario ad acta di approvazione del protocollo d'intesa, che ha dato il via al processo di fusione per incorporazione dell'ospedale Pugliese Ciaccio nel policlinico universitario e la nascita della nuova azienda ospedaliero universitario Renato Dulbecco di Catanzaro.

Questa mattina era stata fissata l'udienza per la pronuncia sull'istanza di sospensiva ma i giudici amministrativi hanno scelto di rinviare ogni decisione all'udienza di merito che è stata fissata il 28 febbraio 2024. Nella giornata di ieri l'avvocatura dello Stato aveva fatto sapere di essersi costituita in giudizio per il commissario ad acta e per l'università Magna Grecia, entrambi parte in causa poiché sottoscrittrici del protocollo d'intesa che ha definito la cornice del processo di integrazione tra le due aziende.