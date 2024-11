Per poter ufficialmente celebrare il suo atto di nascita, l’azienda ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco dovrà pazientare ancora un po'. Almeno trenta giorni per sopperire ai limiti di una legge regionale che prevede l’immediata decadenza dei vertici delle due aziende che si avviano a grandi passi verso l’agognata integrazione.

La decadenza

A norma di legge, la fusione per incorporazione delle due aziende catanzaresi diviene efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul Burc del protocollo d’intesa già stipulato dal presidente della Regione e dal rettore dell'Università Magna Grecia, contestualmente alla decadenza dei commissari straordinari delle due aziende: Francesco Procopio per l’ospedale Pugliese Ciaccio e Vincenzo La Regina per il policlinico universitario.

Vuoto amministrativo

Un vuoto amministrativo in un momento delicato sotto il profilo gestionale per la nascitura azienda unica. Così alla storica stipula del protocollo d’intesa – avvenuta ormai due settimane fa - ha fatto seguito una brusca frenata nella pubblicazione dell’atto sul bollettino ufficiale nel tentativo di sanare il vulnus in calcio d’angolo.

L'imminente nomina

Si attende a breve, infatti, l’adozione di un dca di nomina del nuovo commissario straordinario dell’azienda ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco. Il presidente-commissario, Roberto Occhiuto, dovrà d’intesa con il rettore dell’Umg, Giovambattista De Sarro, trovare la quadra. Su una rosa di nomi, individuare il direttore della nuova azienda unica.

Invertire la rotta

Un espediente che mira ad invertire la direzione di marcia: prima la costituzione degli organi aziendali e poi la pubblicazione del protocollo sul Burc per non inciampare nella decadenza prevista per legge. Il commissario in pectore – che assumerà l’incarico il giorno successivo alla pubblicazione del protocollo sul bollettino – avrà quindi il tempo necessario per riorganizzare i vertici aziendali con la nomina del direttore amministrativo e sanitario. Trenta giorni per definire gli assetti e ingranare la marcia con ogni casella già incastonata al suo posto.