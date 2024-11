Rizzato fa ammenda in diretta tv. Interviene anche Oliverio in collegamento telefonico

La levata di scudi della politica calabrese coglie nel segno e in apertura della diretta televisiva della nuova tappa del Giro d’Italia, arriva un collegamento telefonico con il presidente della Regione Mario Oliverio: «Ho espresso una protesta poiché è stata data su Cetraro una notizia assolutamente falsa smentita anche dalla Procura Nazionale Antimafia – ha detto in sintesi il governatore - La precisazione è doverosa poiché i telespettatori devono essere edotti sulla realtà: il nostro mare è limpidissimo ed ha conquistato diverse bandiere blu».

Le indigeste pillole di cronaca

Qualche istante prima era arrivato anche il chiarimento del cronista Stefano Rizzato, rispetto alle pillole di cronaca raccontate sui diversi centri attraversati dalla carovana in rosa. Troppa l’indignazione espressa per passare inosservata. «Questi interventi sono una novità e dunque vale la pena spiegare bene il senso di questi racconti – dice Rizzato - Non c’è intento di denigrare o di fare di tutta l’erba un fascio. I fatti di cronaca raccontati nulla tolgono alla bellezza delle località percorse dai ciclisti. Posso rivelare che c’è anche qualcuno che mi ha invitato a tornare a Cetraro e lo farò senz’altro per trascorrere una bella vacanza».