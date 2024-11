«Se Salvini ha un minimo di dignità personale e di rispetto per le istituzioni rassegni immediatamente le dimissioni». Lo afferma Laura Boldrini, deputato di Leu, in merito alla vicenda del post condiviso dal ministro dell’Interno in cui un uomo – risultato legato ai clan - attaccava il sindaco di Riace, Mimmo Lucano.



«Salvini – continua l’ex presidente della Camera - in un post ha attaccato Mimmo Lucano e me, che avevo partecipato alla manifestazione a Riace per dimostrargli vicinanza. Nel testo aveva addirittura chiamato in causa il Presidente della Repubblica e l'Associazione Nazionale Magistrati. E lo ha fatto dando voce sui suoi profili social ad un personaggio che, secondo quanto riportano oggi alcuni giornali, sarebbe legato alla 'ndrangheta. Il Ministro dell'Interno che dovrebbe garantire legalità e proteggere i cittadini dalla criminalità organizzata, per fare propaganda politica utilizza le parole di un uomo che risulterebbe pregiudicato per reati molto gravi. È troppo. Se ha un minimo di dignità personale e di rispetto per le istituzioni rassegni immediatamente le dimissioni», conclude la Boldrini