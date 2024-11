Dichiara illegittima l’esclusione della ditta Syremont alla quale dovrà essere risarcito un danno di oltre 20 mila euro

Illegittima l’esclusione della Syremont S.p.a. - Servizi per la Conservazione e il Restauro - dalla gara, indetta dal Comune di Vibo Valentia, per l’affidamento dell’appalto dei lavori per la realizzazione della “Galleria di arte contemporanea Valentianum”. Il Tar, accogliendo il ricorso dell’impresa, ha inoltre dichiarato illegittimo l’atto di aggiudicazione in favore della Gisa Costruzioni Civili e Industriali S.r.l.

I giudici amministrativi hanno quindi condannato il Comune e la Provincia di Vibo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e in solido, al risarcimento dei danni in favore Syremont S.p.a. - Servizi per la Conservazione e il Restauro - nella misura di 17.289,86 euro, oltre interessi legali calcolati dalla data del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata fino al soddisfo.

Il Tar ha inoltre condannato il Comune e la Provincia di Vibo, oltre alla Gisa Costruzioni Civili e Industriali S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti e in solido, alla rifusione in favore di Syremont S.p.a. - Servizi per la Conservazione e il Restauro – delle spese del giudizio liquidate in complessivi 3.972,00 euro, oltre accessori come per legge.

Il risarcimento dei danni all’impresa esclusa illegittimamente è stato riconosciuto dai giudici amministrativi in quanto non persiste interesse della ricorrente Syremont Spaall’annullamento degli atti e alla tutela in forma specifica mediante condanna all’aggiudicazione e alla stipulazione del contratto.

Per i giudici la mancata comunicazione della dichiarazione riguardante una condanna del direttore tecnico della Syremont per un episodio di evasione fiscale (reato depenalizzato), quale legale rappresentante di una società diversa, non può determinare una conseguenza così grave quale l’esclusione da una gara.

Giuseppe Baglivo