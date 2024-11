Dopo la pausa estiva riapre il cantiere per i lavori di messa in sicurezza del lungo traforo. Dalle 22 alle 6 il traffico sarà deviato sul percorso alternativo della strada provinciale 5 all’interno del territorio di Mammola

Ripartiranno oggi dopo la pausa estiva i lavori all’interno della galleria Limina sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno. Come già anticipato nelle scorse settimane il traforo, lungo 3 chilometri e 200 metri, sarà chiuso soltanto nelle ore notturne, dalle 22 alle 6. Durante gli interventi, il cui completamento è previsto in 18 mesi (conteggiati dall’apertura del cantiere dello scorso maggio), sarà garantito il passaggio per i mezzi di soccorso, mentre il resto del traffico, ad eccezione dei mezzi pesanti, sarà deviato sul percorso alternativo della strada provinciale 5 all’interno del territorio di Mammola.

Gli interventi saranno focalizzati sulla calotta della galleria laddove la stessa presenta maggiori problemi di ammaloramento dovuti alle infiltrazioni d’acqua. Nel cronoprogramma dei lavori, per un costo complessivo che si aggira attorno ai 50 milioni di euro, necessari per garantire la sopravvivenza del tunnel, sono stati inseriti anche quelli previsti all’interno del tunnel del Torbido, con l’attivazione di un senso unico alternato regolato da due semafori, che è rimasto attivo, non senza qualche disagio per gli automobilisti, anche durante il mese di agosto. Qui i lavori dureranno sei mesi. Per la gestione di eventuali emergenze sarà invece attivata h24 anche una sala operativa. Continua a leggere su Il Reggino.