Gli esami risultano in sospeso da questa mattina a causa di un guasto al gastroscopio che non è mai stato riparato. L'annuncio del consigliere provinciale di Cosenza, Di Natale

«A giorni riprenderà il servizio di gastroscopia presso l’ospedale di Praia a Mare, perché come promesso stamattina mi sono adoperato per conoscere e capire i motivi della sospensione degli esami endoscopiche. Il macchinario per eseguire gli esami sarà riparto entro qualche giorno e le attività sanitarie riprenderanno. Resta il fatto che dobbiamo rimanere vigili perché le cose che mi sono state dette stamattina siano rispettate». Lo ha reso noto poco fa il consigliere provinciale di Cosenza, Graziano Di Natale, in una breve nota pubblicata sulla sua pagina facebook.

La vicenda

Tre giorni fa il nostro giornale aveva rivelato l'imminente sospensione del servizio di endoscopia all'ospedale di Praia a Mare. A causa di un guasto al gastroscopio mai riparato, da questa mattina nella struttura sanitaria praiese sarebbe risultato impossibile effettuare esami diagnostici di gastroscopia. La notizia aveva suscitato rabbia e indignazione, anche perché il reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ospedale di Praia a Mare risulta essere un'eccellenza per l'intero comprensorio altotirrenico, e poco dopo aveva trovato conferma ufficiale. Di qui, l'intervento del paolano Graziano Di Natale, fresco di rielezione al consiglio provinciale, che aveva annunciato la sua visita nelle sede bruzia dell'Asp per fare chiarezza sull'accaduto. A colloquio con i vertici, ha avuto rassicurazioni circa un immediato ripristino dello strumento, che consentirebbe di riprendere le attività endoscopiche oggi al palo. Di Natale, ad ogni modo, ha promesso di rimanere vigile fino a che il caso potrà considerarsi risolto.

