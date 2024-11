E' ancora sotto choc il tredicenne, vittima, insieme al padre, di una rapina a mano armata lungo la strada che collega il centro montano con la piccola frazione Ciano

GEROCARNE (VV) - Rapinatori in azione ieri mattina a Ciano di Gerocarne, nel vibonese. Due uomini a volto coperto hanno atteso un furgone che trasportava generi alimentari. Al passaggio del mezzo, lungo la strada che collega Gerocarne alla frazione Ciano, i malviventi gli hanno sbarrato la strada costringendo il furgone a fermarsi. Così, sotto la minaccia di un fucile, si sono fatti consegnare alcune migliaia di euro. A bordo del furgone, anche il figlio tredicenne dell’autista, contro il quale sarebbe stata puntata l'arma per convincere il padre a consegnare il denaro. Una volta arraffato il bottino i due malviventi si sono dileguati nelle campagne circostanti. Tanto lo spavento per il giovane, ancora sotto choc. Sull'accaduto hanno avviato indagini i carabinieri della caserma di Soriano Calabro. (ci)