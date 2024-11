Il consigliere regionale della Lega e presidente del Consiglio in pectore per il quale è stato chiesto il processo: «So quello che ho fatto e so di avere fatto bene»

«Io ho la coscienza a posto, so quello che ho fatto e so di avere fatto bene». È quanto dichiarato dal consigliere regionale della Lega Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria in pectore, commentando la notizia della richiesta del rinvio a giudizio formulata a suo carico dalla Procura di Catanzaro nell’ambito del procedimento Gettonopoli su una presunta indebita percezione dei gettoni di presenza nelle commissioni permanenti del Comune di Catanzaro. Mancuso è coinvolto nell’inchiesta nella sua qualità di consigliere comunale, carica dalla quale si è dimesso nei mesi scorsi. «Sono fiducioso che sarà fatta luce sul mio comportamento lineare», aggiunge Mancuso.

Oltre che per Mancuso, la Procura di Catanzaro ha chiesto il processo per altri 18 consiglieri comunali del capoluogo: inizialmente la pubblica accusa aveva proposto l’archiviazione per gli indagati per “tenuità del fatto”, ma il 26 ottobre il Gip ha disposto che entro 10 giorni la Procura riformulasse l’imputazione a loro carico, cosa che è avvenuta ieri. Mancuso è l'uomo indicato pper la presidenza del Consiglio regionale della Calabria, come ha ribadito ieri a Catanzaro Matteo Salvini.