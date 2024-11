Un boato sarebbe l'origine del falso allarme scattato oggi pomeriggio a Scalea. Nessun velivolo sarebbe precipitato

Un cittadino avrebbe sentito un boato, seguito dall'alzarsi di una colonna di fumo, e avrebbe allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco impegnati, per diverse ore, nel rintracciare i possibili resti di un velivolo che era stato dato per precipitato nei pressi di Scalea.



In realtà, come poi è stato appurato, nessun velivolo era precipitato. Probabilmente qualcuno aveva udito il boato di un aereo supersonico e, vista sui monti una colonna di fumo, che si crede fosse riconducibile all'incendio di alcune sterpaglie, ha dato l'allarme. Da subito l'Enav aveva comunque escluso che ci fossero aerei di qualunque tipo in transito sulla zona, mentre i carabinieri hanno verificato che dall'aviosuperficie di Scalea non sarebbero partiti voli. (AGI)