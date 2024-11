In corso le indagini dei Carabinieri per riconoscere la natura dell’incendio

La scorsa notte, un incendio ha interessato la zona di Casale nel comune di Gimigliano.

Ad andare in fiamme una automobile, modello Lancia Libra, completamente distrutta. Dai primi accertamenti effettuati non è stato possibile risalire all'origine dell'incendio. Non è esclusa nessuna ipotesi in quanto la macchina si trovava parcheggiata in una zona isolata fuori dal centro abitato. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Avviate le indagini.