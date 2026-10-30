Il primo cittadino di Corigliano Rossano è accusato di scambio elettorale politico mafioso. È indagato nell’ambito dell’indagine che ha portato a 41 arresti
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È stato fissato lunedì alle 13:45 l'interrogatorio di garanzia di Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano indagato nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Catanzaro che mercoledì ha portato all'esecuzione di 41 misure cautelari.
L'inchiesta ricostruisce gli assetti dei clan di 'ndrangheta nell'area della Sibaritide. Stasi in particolare è accusato di scambio elettorale politico mafioso. Si trova attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Oggi si è svolto l’interrogatorio di Damiano Pepe. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dimesso dall’ospedale, è stato trasferito in carcere.