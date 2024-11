Il carico, proveniente dalla Cina, era diretto in Croazia. 12 mila euro il valore della merce

I militari della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, unitamente ai Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato un container, proveniente dalla Cina, contenente giocattoli contraffatti riportanti il marchio "Disney".

L'operazione ha consentito, dopo una serie di incroci documentali e successivi meticolosi controlli eseguiti su numerosi container in transito presso il porto di Gioia Tauro, l'individuazione del carico illecito imbarcato nel porto cinese di Shantou e destinato, secondo la documentazione doganale, in Croazia. Pertanto, si e' proceduto ad accertamenti peritali, da parte dei tecnici della società titolare del marchio, che hanno confermato che i prodotti erano contraffatti. Complessivamente, sono stati sequestrati 3.972 giocattoli, per un valore di circa 12mila euro.(AGI)