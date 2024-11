A scoprirla i carabinieri di Pizzo, nel vibonese. Sequestrati 3000 euro in contanti.

PIZZO (VIBO VALENTIA) – Da giorni si registrava un insolito via vai di persone attorno ad un circolo privato di Pizzo, nel vibonese. Un movimento strano che ha insospettito i carabinieri della città napitina che nel controllare il luogo hanno scoperto quella che è stata giudicata dai militari una vera e propria bisca clandestina. Diciassette le persone denunciate per gioco d’azzardo, tra le quali anche la titolare del circolo privato. Tremila, invece, gli euro in contanti sequestrati.