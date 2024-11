Fermati, in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Dda di Reggio, quattro persone a Gioia Tauro. Sono Biagio Guerrini, 51 anni, Gennaro Paolillo, 31 anni, Rocco Ivan Stillitano, 52 anni, Francesco Cosoleto, 37 anni. Per gli inquirenti sarebbero vicini alla cosca di 'ndrangheta dei Piromalli, egemone a Gioia.

I Carabinieri di Gioia, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria della Compagnia speciale, e con l'ausilio delle unità cinofile G.O.C. di Vibo Valentia e del personale della squadra mobile di Reggio Calabria, hanno arrestao quattro presunti appartenenti alla cosca di 'ndrangheta dei Piromalli. Gli arrestati sono Biagio Guerrisi, Gennaro Paolillo, Rocco Ivan Stillitano, Francesco Cosoleto. I quattro sono indiziati per associazione a delinquere di stampo mafioso, consorso in omicidio e tentato omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di armi, estorsione, danneggiamento aggravato, tutti con l'aggravante delle modalità mafiose. Gli inquirenti avrebbero raccolto "gravi e concordanti indizi di colpevolezza" sull'appartenenza dei quattro fermati alla cosca dei Piromalli. I fermati si trovano ora all'interno della casa circondariale di Palmi.