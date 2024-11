La Guardia di Finanza di Reggio Calabria unitamante agli uomini delle dogane di Gioia Tauro ha individuato 49 kg di cocaina purissima occultati all'interno di un container che proveniva dall'Argentina e trasportava totani surgelati

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria in collaborazione con l'ufficio Dogane ha individuato e sequestrato un carico di 49 kg di cocaina purissima. Lo stupefacente è stato rinvenuto occultato all'interno di un container che trasportava totani congelati, proveniente dall'Argentina e giunto nello scalo calabrese.La droga una volta immessa sul mercato e tagliata con varie sostanze per ridurla in dosi avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre dieci milioni di euro.