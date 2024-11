Tragedia sfiorata questa mattina a Gioia Tauro, l’imprenditore Sorrenti ha notato l’ordigno che sarebbe dovuto esplodere con la messa in moto dell’auto

Gioia Tauro – Tragedia sfiorata questa mattina a Gioia Tauro. Un rudimentale ordigno esplosivo è stato piazzato sotto il sedile della macchina dell’imprenditore Angelo Sorrenti. L’attentato non si è trasformato in una tragedia solo perché lo stesso Sorrenti, prima di salire, in macchina ha notato l’ordigno che sarebbe dovuto esplodere con la messa in moto della vettura.

L’imprenditore ha subito allertato la Polizia di Stato del Commissario di Gioia Tauro, guidato dal dirigente dott. Angelo Morabito. I militari sono arrivati prontamente nella sede, situata presso la Seconda Zona Industriale di Gioia Tauro negli stabilimenti della Ex Comeca, attualmente sede del gruppo “Dedalus Società Editrice”. L’ordigno rudimentale è stato disinnescato dagli artificieri arrivati da Reggio Calabria e allertati dai colleghi della Polizia di Stato.