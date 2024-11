Il giovane, 25 anni, per futili motivi, avrebbe danneggiato sei auto. Arrestato si trova ora agli arresti domiciliari

A Gioia Tauro, i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato R.S., di anni 25, ucraino, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Il giovane, per futili motivi, aveva danneggiato poco prima dell’arresto sei autovetture, mediante l’uso di una spranga. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari.