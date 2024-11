Il luogotenente originario di Palermo era da tre anni alla guida della Stazione pianigiana. Per 25 anni aveva diretto la caserma di Montebello Jonico

Lutto nell’Arma, deceduto il luogotenente Micale. È spirato a 52 anni, dopo una lunga malattia, il luogotenente dei Carabinieri Davide Micale, comandante della stazione dell’Arma di Gioia Tauro. Lo rende noto un comunicato stampa del comando provinciale.

Con “gli alamari cuciti sulla pelle”, originario di Palermo, Micale si era arruolato nell’Arma nel 1989, e dal 1991 era stato comandante della stazione dei carabinieri di Saline Joniche per venticinque anni. A Gioia Tauro, il luogotenente Micale era stato destinato tre anni fa, facendosi apprezzare per le sue doti di comandante vicino al personale e alla cittadinanza.

Numerosi i riconoscimenti ricevuti nel corso dei 33 anni di servizio, tra cui la medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera, l’insegna in oro quale Comandante di Stazione Carabinieri, la medaglia al merito di lungo comando (20 anni), la croce d’oro per anzianità di servizio (25 anni), l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e la medaglia di Bronzo al Valor Civile, per aver salvato, nel 2000, una persona che era sul punto di suicidarsi. I funerali si terranno sabato 17 dicembre, alle ore 10.00, presso la chiesa del SS Salvatore, a Saline Joniche