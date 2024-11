I militari della Stazione Carabinieri di Gioia Tauro, nell'ambito di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno denunciato un cittadino di Gioia Tauro che su una via pubblica aveva parcheggiato un'imbarcazione.

In particolare, durante un normale pattugliamento nella zona marina di Gioia Tauro, i carabinieri hanno notato la presenza di un'imbarcazione lunga circa 10 metri, apparentemente abbandonata e collocata su blocchi di cemento. Tale situazione impediva il passaggio di mezzi di soccorso, come ambulanze e veicoli antincendio, creando un pericolo per la sicurezza pubblica.

L'imbarcazione risultava priva di motore e di qualsiasi simbolo di riconoscimento, rendendo difficile l'identificazione del proprietario. Tuttavia, grazie a rapidi accertamenti, i militari sono riusciti a risalire al proprietario, che è stato deferito all'Autorità Giudiziaria di Palmi per invasione di terreni o edifici. Dopo l'intervento dei carabinieri, quindi, la strada è tornata, spiegano i militari, «operativa e sicura».