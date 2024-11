Nel corso di una vasta operazione di controllo straordinario nel quartiere “Ciambra”, identificate circa 200 persone, eseguite 50 perquisizioni domiciliari ed elevate sanzioni superiori a 5mila euro. Rivenute anche armi e ordigni esplosivi

Alle prime luci dell’alba, a Gioia Tauro (RC), circa 120 Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro (RC) agli ordini del Comandante Tenente Gabriele Lombardo, della Compagnia Speciale e del Nucleo Cinofili del goc di Vibo Valentia, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno eseguito una vasta operazione di controllo straordinario del territorio nel quartiere “Ciambra” di Gioia Tauro con numerose perquisizioni personali e domiciliari finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed in materia di armi.

Nel corso dell’operazione, alla quale hanno partecipato anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Gioia Tauro e Palmi, nonché personale sanitario del 118, oltre che a tre squadre di verificatori Enel, i Carabinieri hanno identificato circa 200 persone, eseguite 50 perquisizioni domiciliari ed elevato sanzioni al codice della strada per un ammontare complessivo superiore a 5mila euro. Le perquisizioni hanno consentito inoltre di rinvenire, in un terreno adiacente all’area urbana interessata dalle attività di polizia, 23 cartucce cal. 12 a pallini, 5 ordigni esplosivi artigianali, 1 pistola a canna lunga ad aria compressa e 6 parti e congegni di arma corta.

Inoltre sono state tratte in arresto, in flagranza di reato, 7 persone ritenute responsabili del furto aggravato di energia elettrica ed acqua, poiché in modo fraudolento, tramite manomissione del contatore, alteravano palesemente il consumo di energia elettrica e di acqua delle rispettive abitazioni.