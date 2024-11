I finanzieri del comando di Reggio Calabria hanno sequestrato 52 tonnellate di sigarette contraffatte. La merce era nascosta in un container proveniente dagli Emirati Arabi

Gioia Tauro - I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli - S.V.A.D., hanno sequestrato al porto di Gioia Tauro cinque container carichi di sigarette con false indicazioni sull'origine e qualità, stivate in un container proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. L'operazione, coordinata dalla procura di Palmi, ha consentito, dopo una serie di complessi incroci documentali e successivi controlli, di individuare il carico sospetto. La merce, costituita da circa 52 tonnellate di sigarette recanti vari marchi non censiti, era destinata "formalmente" in Montenegro ma, presumibilmente, era pronta ad essere illecitamente introdotta nel territorio italiano. Se fossero allineati senza soluzione di continuità i pacchetti di sigarette sequestrati costituirebbero una striscia lunga circa 220 chilometri, la distanza che intercorre tra Roma e Arezzo.