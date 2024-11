L'automobile, una Peugeot 107, è stata rinvenuta dagli agenti della polizia di Stato in una scarpata nelle campagne di Drosi. Di Maurizio Mammoliti, operaio di 33 anni di Gioia Tauro, ancora nessuan traccia

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro stanno indagando per fare luce sulla scomparsa di Maurizio Mammoliti, operaio di 33 anni di Gioia Tauro, di cui non si hanno notizia da venerdì scorso. Sabato la denuncia presentata dai familiari e nelle scorse ore il ritrovamento dell'auto completamente bruciata. La vettura, una Peugeot 107, è stata rinvenuta dagli agenti della polizia di Stato in una scarpata nelle campagne di Drosi.