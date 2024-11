Sarebbe doloso l’incendio che, la scorsa notte, ha coinvolto due automobili a Gioia Tauro. Il rogo è scoppiato, intorno alle 2 di notte, in via Papa Giovanni XXIII, arteria del centro non lontana dal lungomare cittadino. I mezzi coinvolti nell’incendio sono una Fiat Panda ed una Fiat 500 X. Le due auto sono state divorate dalle fiamme. L’incendio ha danneggiato anche la serranda di un garage.

Sul posto sono giunti in pochi minuti gli uomini del Nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Gioia Tauro, coordinati dal capitano Gabriele Lombardo. I militari dell’Arma hanno dato il via alle indagini sul rogo che sarebbe di origine dolosa.

Insieme ai carabinieri, in via Papa Giovanni XXIII sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Palmi che, non senza difficoltà, hanno domato le fiamme evitando che il rogo si propagasse alle abitazioni e ai mezzi vicini.