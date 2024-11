Questa volta è Renato Bellofiore a finire in un verbale della Dda: a parlare di lui è Arcangelo Furfaro, querelato immediatamente

I pentiti accusano i politici e loro li querelano. Succede a Gioia Tauro dove in tre mesi siamo al secondo caso di ex mafiosi che coinvolgono ex sindaci. Questa volta è toccato a Renato Bellofiore scoprire dai giornali di essere finito nei verbali con le dichiarazioni dell’ex narcotrafficante del clan Molè, Arcangelo Furfaro.





A febbraio la stessa scoperta l’aveva fatta Aldo Alessio, che per il pentito Pietro Mesiani aveva chiesto i voti al boss Rocco Molè. Ce n’è abbastanza per porsi i primi interrogativi su come la politica guardi effettivamente alla nuova stagione del pentitismo nella città del Porto.

Agostino Pantano