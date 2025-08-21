Il corpo del cittadino indiano avvolto in un lenzuolo scoperto vicino alla chiesa di San Rocco. Le attenzioni degli investigatori si stanno concentrando sulle macchie di sangue rinvenute sul feretro e anche sul lenzuolo. Si attende l’esito dell’autopsia

Dalla morte accidentale all’ipotesi dell’omicidio. È ancora avvolta nel mistero la morte di un cittadino indiano, il cui corpo è stato trovato ieri mattina dagli operatori ecologici coperto in un lenzuolo nei pressi della chiesa di San Rocco, nel centro storico di Gioiosa Ionica.

Le attenzioni degli investigatori si stanno concentrando sulle macchie di sangue rinvenute sul corpo e anche sul lenzuolo. Stamane i Ris hanno effettuato un sopralluogo in casa dell’uomo alla ricerca di elementi utili alle indagini. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni vicine.

Dalla Procura di Locri, che sta coordinando le indagini, c’è massimo riserbo e al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Se ne saprà di più dall’esito dell’autopsia, che sarà effettuata all’ospedale di Locri.