Giovedì 3 aprile la premier Giorgia Meloni sarà in Calabria. Presenzierà a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, all’inaugurazione della nuova stazione dei carabinieri, in programma alle ore 17. Lo rende noto Palazzo Chigi. All’evento prenderà parte anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

La nuova caserma si trova in una villa confiscata al clan Mancuso, che partito proprio da Limbadi è oggi una delle più potenti cosche della ‘ndrangheta vibonese e non solo. L’immobile è stato confiscato in via definitiva nel 2005 e destinato nel 2008 al Comune il quale recentemente ha rinunciato alla destinazione del bene per una nuova assegnazione in favore dell'Arma.

«È stato così realizzato ancora una volta un interesse collettivo di grande valore istituzionale e sociale oltre che fortemente simbolico – spiegò a suo tempo, nel novembre 2023, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro – in quanto il bene, sottratto ad esponenti di una delle più potenti cosche di ‘ndrangheta, diventerà un presidio di legalità e sicurezza a vantaggio della comunità, affermando una vittoria dello Stato contro il potere mafioso sul territorio. Un’azione, quella della destinazione a fini sociali e istituzionali dei beni confiscati alle mafie, che è una priorità per il governo Meloni e su cui c’è un grande impegno del ministro Matteo Piantedosi».

Gli altri appuntamenti della settimana della premier Meloni

Mercoledì 2 aprile, alle 15, la presidente del Consiglio parteciperà alla celebrazione per il ventesimo anniversario della morte di San Giovanni Paolo II, nella Basilica di San Pietro, in Vaticano. Nella stessa giornata ma in mattinata, alle 12, c'è la cerimonia per il premio Maestro dell'arte della cucina italiana, fra gli impegni della della premier. L'evento si tiene a Palazzo Chigi. Giovedì come detto Meloni sarà in Calabria, a Limbadi. Venerdì alle 12 la premier a L'Aquila prenderà parte al giuramento del 99° Corso allievi Vigili del fuoco, in piazza Duomo.