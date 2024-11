Francesco Sorgiovanni, firma del Quotidiano del Sud, raggiunto da un pugno allo zigomo e minacciato davanti al municipio

Il giornalista del Quotidiano del Sud Francesco Sorgiovanni è stato aggredito lunedì scorso a Stilo. Secondo quanto si è appreso il cronista, poco prima di entrare in municipio dove presta servizio come responsabile del settore amministrativo, è stato avvicinato da un uomo a bordo di un’autovettura. Prima le offese, poi le minacce facendo finta di tirar fuori una pistola, quindi un pugno sferrato sullo zigomo, con lesioni all’occhio del cronista 62enne, firma conosciuta nel settore della politica e della cronaca. Grazie al racconto di alcuni testimoni e alle immagini di videosorveglianza, l’aggressore è stato subito individuato e denunciato dai carabinieri, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte della Procura di Locri. Si tratta di C. G., 57 anni, pregiudicato e sorvegliato speciale. Alla base dell’aggressione ci sarebbero futili motivi.