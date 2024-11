Brutta disavventura per il nostro direttore Pasquale Motta

Brutta disavventura per la nostra troupe ieri a Cosenza. Durante la realizzazione dell’inviato speciale sulla marcia a piedi nudi in favore dei migranti, a cura del direttore della testata web la Cnews 24.It Pasquale Motta , Ignoti dopo avere mandato in frantumi il vetro del finestrino posteriore dell’auto aziendale, hanno rubato alcuni effetti personali del collega, tra cui l’ipad e la tessera dell’ordine professionale. Ad accorgersi dell’accaduto lo stesso giornalista che ha allertato le forze dell’ordine per la denuncia. L’auto de LaC era parcheggiata nei pressi della Camera di Commercio della città Bruzia. Le indagini avviate dalla polizia della vicina questura dovranno fare luce sull'episodio e accertare se si sia trattato di un furto o di umo sfregio. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza sistemate sull'edificio dell’ente camerale. Non è la prima volta che la nostra emittente viene fatta oggetto di intimidazioni. Nelle scorse settimane a seguito di alcuni servizi realizzati dallo stesso Pasquale Motta sul quartiere Capizzaglie a Lamezia Terme, giunsero attacchi sui social network , qualche giorno dopo sempre a Lamezia, un operatore della tv venne fermato da ignoti che rivolsero minacce nei confronti di Pasquale Motta. Al collega giornalista la solidarietà del direttore e dell’intera testata giornalistica televisiva e del presidente del gruppo editoriale Domenico Maduli.