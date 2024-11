Iniziativa con gli studenti ospitata al Teatro Rendano. Proiettato il film Young Europe

Ogni giorno sulla rete stradale italiana si registrano mediamente dieci morti e settecento feriti, tutti vittime di incidenti in buona parte causati dalla distrazione. Lo smartphone è diventato il più temibile nemico dell’automobilista. Soprattutto i giovani lo utilizzano alla guida, non solo per telefonare ma anche per chattare. E quei pochi attimi spesi a guardare lo schermo, anziché la strada, finiscono col risultare fatali. Per questo la polizia stradale di Cosenza ha organizzato una giornata dedicata ai giovani proprio sulla sicurezza al volante, con la partecipazione degli alunni del liceo Pitagora di Rende. In cinquecento hanno affollato il teatro Rendano. Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre proiettato il film “Young Europe”, una pellicola prodotta dalla polizia di stato il cui si intrecciano le storie di cinque giovani europei, accomunati proprio dalla triste esperienza di un incidente stradale che cambierà per sempre le loro vite. La manifestazione è stata coordinata dal comandante provinciale della polizia stradale di Cosenza, Giovanni Francesco Spina.

Salvatore Bruno