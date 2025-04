Violento episodio nel pomeriggio a Quattromiglia di Rende, nella zona nord della città, dove un gruppo di ragazzi armati di pali e mazze di ferro ha aggredito un giovane, che ha tentato di difendersi in tutti i modi. La scena è stata ripresa in un video circolato rapidamente sui social, che mostra i momenti concitati dell’aggressione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rende e un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi. Al momento non sono noti i motivi alla base della rissa. Le indagini sono in corso per identificare tutti i partecipanti e chiarire la dinamica dei fatti.

L’episodio arriva a poche ore di distanza da un’altra lite, avvenuta nella notte a San Fili, dove quattro persone hanno avuto un acceso scontro culminato in una scazzottata. Due i feriti, le cui lesioni sono state giudicate guaribili entro sette giorni. Anche in questo caso si indaga per accertare eventuali responsabilità.

Sempre nelle ultime ore, un pregiudicato di Rende è stato ferito con un colpo d’arma da fuoco agli arti inferiori.

L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Anche questo episodio, come precisano gli inquirenti, non risulta al momento collegato agli altri due.

Tutti e tre i fatti sono ora al vaglio dei carabinieri, che stanno lavorando su più fronti per ricostruire gli eventi e verificare eventuali connessioni, al momento escluse.