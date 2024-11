Nella puntata di "Chi l'ha visto?" in onda domani alle 21.20 su Rai3 Federica Sciarelli torna sul caso della ragazza morta dopo una caduta dalle scale a Ronciglione. Il 10 aprile Maria Sestina Arcuri avrebbe compiuto 27 anni. La ragazza che voleva fare la parrucchiera ed era venuta a Roma dalla Calabria è morta il 6 febbraio scorso dopo una brutta caduta dalle scale a casa del fidanzato a Ronciglione. C'è un'indagine in corso e l'accusa di omicidio per il fidanzato. Ma cosa è successo veramente quella sera a Maria Sestina è ancora tutto da chiarire. Al suo paese, Nocara vicino Cosenza, la famiglia, i parenti e gli amici la ricorderanno con una fiaccolata.