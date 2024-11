La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sul caso di Giuseppe Stilo, 35enne residente in provincia di Cuneo, morto ieri dopo un malore accusato su un volo Ryanair decollato dallo scalo di Caselle verso Lamezia Terme. Il giovane era partito dallo scalo piemontese, insieme alla moglie incinta di quattro mesi, per far visita ai parenti in Calabria.

Al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato. I magistrati hanno disposto l'autopsia. Giuseppe Stilo avrebbe accusato un malore quando l'aereo era quasi a metà tragitto. A quel punto il comandante avrebbe fatto richiesta per un atterraggio di emergenza, ma nessuno degli aeroporti contattati avrebbe dato l'assenso e il velivolo è dovuto rientrare a Torino. Sulla pista è giunta l'ambulanza che però sarebbe rimasta bloccata perché serviva la scorta.