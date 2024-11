Un giovane calabrese ha perso la vita ieri in un grave incidente stradale a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia. Trentotto anni, Roberto Colosimo era a bordo della sua motocicletta lungo la statale 63, quando avrebbe sbandato andando a sbattere contro il basamento in cemento di un cartello stradale. A nulla sono valsi i soccorsi. Residente a Quattro Castella . nel Reggiano -, era cresciuto a Cirò Marina. Il sindaco della cittadina del Crotonese, attraverso la sua pagina Facebook, ha espresso cordoglio per la tragica scomparsa del 38enne.

«Apprendo con estrema tristezza del tragico incidente avvenuto stamattina a Carpineti, nel quale ha perso la vita Roberto Colosimo», ha scritto Sergio Ferrari. «Figlio di Vincenzo Colosimo, carabiniere e persona molto impegnata nel sociale ed in particolare nello sport, ed al quale mi legano intensi ricordi di straordinarie esperienze sportive vissute insieme. Caro Roberto, la comunità di Cirò Marina esprime profondo dolore e cordoglio per la tua prematura scomparsa! Alla moglie, al padre Vincenzo Colosimo, alla madre ed a tutti i familiari va il cordoglio e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Citta di Cirò Marina. Ci uniamo e stringiamo a loro - è la conclusione del primo cittadino -, consci che l'improvvisa e prematura perdita di Roberto, lascia un vuoto incolmabile»