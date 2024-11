La vittima è la 31enne Mary Cirillo, madre di quattro figli residente a Monasterace Marina. A trovarla senza vita la figlia più grande. Trovata l'auto del marito abbandonata a Guardavalle

MONASTERACE MARINA (RC) - E' ricercato dai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica e del Gruppo di Locri il 30enne Giuseppe Pilato. L'uomo risulta irreperibile dal tardo pomeriggio di ieri, quando, a Monasterace Marina, la moglie trentunenne Mary Cirillo è stata rinvenuta senza vita nell'abitazione che la coppia condivideva con i 4 figli. Nessuno di loro era in casa al momento della lite al culmine della quale, Giuseppe Pilato, avrebbe esploso contro la moglie il colpo di pistola 7.65 dritto in testa che l'ha uccisa. A rendere ancora più drammatica la vicenda - se è possibile - è la circostanza che a ritrovare il cadavere della donna in una pozza di sangue, è stata la figlia di dieci anni, la più grande della coppia. Gli altri tre figli hanno 8, 5 e 2 anni. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i rapporti tra marito e moglie negli ultimi tempi si erano incrinati, tanto che pare che Pilato se ne fosse andato dall'appartamento della famiglia. Mary Cirillo è stata soccorsa dal personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto i Carabinieri ma all'arrivo dei militari, il presunto assassino aveva già fatto perdere le sue tracce. Questa mattina è stata ritrovata l'auto dell'uomo nei pressi della stazione ferroviaria di Guardavalle Marina. All'interno del veicolo rinvenuto il portafoglio. (lc)