E' accaduto a Cosenza. Una quindicenne di nazionalità eritrea tenta la fuga dalla casa-famiglia in cui era ospitata assieme alla sorella ma cade dal muro di cinta e precipita da un'altezza di dieci metri

Restano stazionarie le condizioni di una quindicenne di nazionalità eritrea che, ieri ha tentato di allontanarsi dalla casa-famiglia di Cosenza in cui era ospitata assieme alla sorella.

La giovane è stata portata nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. La ragazza ha scavalcato il muro di cinta, precipitando però dall'altro lato per circa 10 metri e procurandosi diversi ematomi, un leggero trauma cranico e la frattura di un gamba. La sorella è rimasta invece aggrappata al muro, alla vista di quanto era accaduto, fino a quando non sono arrivati i sanitari e i vigili del fuoco a soccorrere entrambe le ragazze. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che sta tentando di chiarire i motivi che hanno portato alla tentata fuga delle due giovani.