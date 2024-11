Il ragazzo finito in carcere è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa dello stesso calibro di quella utilizzata per il ferimento del minorenne

Martedì scorso ad Anzio, in via dei Pesci nel quartiere Zodiaco, un ragazzo 17enne di origine nigeriana è stato colpito da un proiettile a una gamba in pieno giorno mentre tornava da scuola. Sono subito scattate le indagini della polizia che, dopo accurati controlli, hanno arrestato un 20enne. Si tratta di Vincenzo Gallace, legato all’omonima famiglia di ‘ndrangheta di Guardavalle che ha articolazioni anche sul litorale di Anzio e Nettuno, dove gestisce lo spaccio di droga e il malaffare. Recentemente il clan Gallace è stato protagonista dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Roma, che ha portato a diversi arresti dei carabinieri e allo scioglimento per mafia dei consigli comunali di Anzio e Nettuno.

Il ventenne, è stato trovato in possesso di una pistola, con matricola abrasa e con il silenziatore. L'arma è dello stesso calibro di quella utilizzata per il ferimento del minorenne. Nell'abitazione di Vincenzo Gallace sono state sequestrate, oltre alla droga, anche un'ascia ed un coltello. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Velletri. Si attendono i risultati dello stub per confermare l'ipotesi che ha sparare è stato lo stesso Gallace.