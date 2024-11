Francesco Iacovelli, il giovane che risulta scomparso dallo scorso 5 gennaio, potrebbe essere stato avvistato domenica mattina all'alba in un bar di Marcellina, frazione di Santa di Santa Maria del Cedro. È quanto sostengono alcuni testimoni che avrebbero persino dialogato a lungo con lui, senza rendersi conto della somiglianza con il 31enne che tutti stanno cercando, fatta eccezione per il vistoso paio di orecchini a cerchio: alto, con la barba e un marcato accento barese. Il giovane era in evidente stato confusionale e avrebbe riferito di aver cominciato a lavorare in un bar del posto da un paio di giorni, circostanza risultata falsa a seguito di verifiche. Dopo aver bevuto un sorso di caffè, il giovane si sarebbe allontanato senza pagare, senza fornire ulteriori dettagli. L'episodio si è verificato il giorno successivo a quello in cui, per Francesco Iacovelli, è stato attivato il protocollo di ricerca per le persone scomparse. La sera prima, la sua auto, una Volvo di colore blu scuro, è stata ritrovata in un parcheggio a San Nicola Arcella, una manciata di chilometri più a nord.

I fatti

Secondo quanto riferito alla nostra redazione, domenica mattina, 8 gennaio, un giovane molto alto si è presentato in un bar di Marcellina intorno alle 6 del mattino, dopo essere giunto a bordo di un'auto guidata da un uomo che gli aveva dato un passaggio. Il giovane non è sembrato né sporco né sciatto, vestiva abiti puliti e indossava un giubbotto. Ma era in evidente stato confusionale e ripeteva di essersi perso. Poi ha chiesto un caffè corretto. Alle persone presenti, ha spiegato di essere di Bari e di lavorare da un paio di giorni in un locale alla marina di Santa Maria del Cedro, circostanza risultata falsa dalle verifiche effettuate. Il giovane ha un marcato accento barese, la barba lunga e sarebbe molto somigliante al ragazzo scomparso. Piccolo particolare: secondo i testimoni, il giovanotto in questione non porta i vistosi orecchini a cerchio che si vedono nelle immagini che circolano in rete da giorni. Il ragazzo, dopo un primo sorso di caffè, avrebbe chiesto dell'altra Sambuca, ma pochi istanti dopo era già scomparso di nuovo, senza lasciare traccia di sé e senza fornire ulteriori spiegazioni.

Le verifiche

I testimoni si sono detti pronti a fornire la propria versione dei fatti agli inquirenti, che sono già stati informati dell'accaduto. Il bar in questione non è fornito di telecamere di sorveglianza, ma sorge a qualche metro dalla stazione ferroviaria di Marcellina, che invece è video sorvegliata. Chiunque avvisti questo giovane aggirarsi per strada, è pregato di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine.