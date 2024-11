I carabinieri hanno attivato un nuovo servizio finalizzato al contrasto delle irregolarità nel settore edile

I carabinieri della compagnia di Girifalco e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme a personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro, hanno dato corso ad un nuovo servizio finalizzato al contrasto del lavoro irregolare nel settore edile.

I militari hanno sottoposto a controllo un cantiere di via Milano a Girifalco, dove è attualmente in ristrutturazione uno stabile destinato a civile abitazione. L'attività ispettiva ha accertato la mancata predisposizione di adeguate condizioni di sicurezza per i lavoratori, costituite dalle previste misure collettive e individuali di protezione, comminando per questo ammende per circa 11.000 euro a carico della ditta responsabile dei lavori. Quest'ultima si è poi vista contestare la presenza di due lavoratori irregolari, con la conseguente sanzione amministrativa di 8.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione dai lavori nel cantiere.

l.c.