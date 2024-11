I carabinieri della locale compagnia hanno avviato le indagini. Al momento non si esclude nessuna ipotesi

Due mezzi con cassone ribaltabile utilizzati per la raccolta di rifiuti sono stati distrutti nella notte da un incendio sviluppatosi, per cause che sono in corso di accertamento, all'interno dell'isola ecologica del Comune di Girifalco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della locale Compagnia. Nessuna pista al momento è esclusa. Non è escluso nemmeno un corto circuito. I militari che hanno avviato le indagini attendono la relazione tecnica dei vigili del fuoco ed hanno iniziato a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.