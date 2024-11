L'uomo, arrestato in flagranza di reato con l'accusa di lesioni personali stradali, è risultato positivo all'alcool test. Si trova ora in carcere a Catanzaro

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali stradali in flagranza di reato dopo aver investito su un attraversamento pedonale due persone, madre e figlio rispettivamente di 74 e 53 anni. L'episodio si è verificato nella serata dello scorso 31 maggio a Girifalco, in provincia di Catanzaro. Il bilancio poteva essere ben più pesante in considerazione del fatto che in quel momento la via principale della città era ancora molto affollata.

Immediati i soccorsi, sul posto i carabinieri della Compagnia di Girifalco e il 118. Ad avere la peggio è stata la donna che dopo aver perso conoscenza, gravemente ferita è stata trasportata nel presidio ospedaliero Pugliese dell'azienda ospedaliero Dulbecco di Catanzaro, dove giungeva fin da subito in condizioni critiche con diversi traumi. Meno gravi le condizioni del figlio che tuttavia ha subito anch’egli qualche trauma.

Il conducente della vettura, un uomo di 50 anni e residente a Girifalco, dopo i dovuti soccorsi prestati alle vittime, è stato sottoposto dai militari, mediante etilometro, all’alcoltest che confermava un tasso alcolemico molto al di sopra del limite consentito. Per tale motivo l’uomo è stato accompagnato negli uffici del comando compagnia dove da li a poco è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per il reato previsto dall’art.590 bis del codice penale (lesioni personali stradali gravi o gravissime) mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato tramite le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro Siano a disposizione dell’ A.G. procedente. Questa mattina la donna, rimasta gravemente ferita, è deceduta all'ospedale. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.